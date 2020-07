Fietser gereanimeerd na beroerte in Adolf Roelenslaan Kristof Pieters

17 juli 2020

16u09

In de Adolf Roelenslaan in Kruibeke is vrijdagmorgen een 81-jarige fietser ten val gekomen. Er was geen aanrijding, vermoedelijk heeft de man een beroerte gekregen. Hij werd ter plaatse gereanimeerd en overgebracht naar het ziekenhuis. De man ligt momenteel op de afdeling Intensieve Zorg.