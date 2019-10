Felle brand richt zware schade aan in tuinbouwbedrijf in Heirstraat Kristof Pieters

28 oktober 2019

23u58 8 Bazel Een korte maar felle brand heeft maandagavond zware schade veroorzaakt aan een tuinbouwbedrijf langs de Heirstraat in Bazel. Er vielen geen gewonden.

Het vuur ontstond in een technische ruimte tussen een magazijn en de serre. Toen de brand werd opgemerkt, was deze al uitslaand. De brandweerposten van Kruibeke, Temse en Sint-Niklaas rukten met heel wat materiaal en manschappen uit en waren zeer snel ter plaatse. Daardoor kon de brand al bij al vlug geblust worden, nog voor het vuur oversloeg op het aanpalende magazijn. Ondanks het snelle optreden is de schade zeer groot. De technische ruimte, waar het vuur ontstond, brandde volledig uit. Door de hitte sneuvelden ook aan aantal ruiten van de aangrenzende serre waardoor er ook daar heel wat rook binnendrong. Als gevolg hiervan zijn de slaplantjes die in de serre stonden, niet meer geschikt voor consumptie. Het magazijn werd grotendeels gevrijwaard en liep enkel rookschade op. De oorzaak van de brand is nog niet duidelijk. De eigenaar van het bedrijf was alleen aanwezig en raakte niet gewond. Hij was wel erg aangeslagen. Hij werd ter plaatse preventief onderworpen aan een medische check up. Door de interventie was de Heirstraat een tijdlang afgesloten voor alle verkeer.