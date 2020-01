Familie en vrienden houden wake voor Ennio, die in het duister zware klap tegen foutgeparkeerde truck maakte: “Jaar na zijn dood is er hier nog niet veel veranderd” Kristof Pieters

17 januari 2020

21u17 0 Kruibeke Op de snelwegparking langs de E17 in Kruibeke is vrijdagavond een stille wake gehouden voor Ennio Van Bogaert. De jongeman liet precies één jaar geleden het leven toen hij in het duister tegen een foutgeparkeerde vrachtwagen botste. “Jammer genoeg is er intussen nog niet veel veranderd”, zegt mama Nancy De Maeyer. “Er zijn opnieuw defecte verlichtingspunten en de plastic paaltjes op de pechstrook worden nog steeds omver gereden.”

Ennio Van Bogaert (25) verongelukte op 17 januari vorig jaar toen hij tegen een fout geparkeerde vrachtwagen crashte op de snelwegparking in Kruibeke. De jongeman wou er halt houden om een koffie te kopen en werd verrast door een muur van vrachtwagens die foutief op de afrit stonden geparkeerd. Het ongeval is intussen geseponeerd en dat wringt bij de familie. “Dat de vrachtwagenchauffeur niet eens een boete heeft gekregen, is toch moeilijk te begrijpen”, zegt mama Nancy De Maeyer. “Niet dat we daar veel voldoening uit zouden halen. Het belangrijkste is dat de gevaarlijke situatie wordt aangepakt. Maar ook op dat vlak is een jaar na de dood van Ennio nog niet veel veranderd. We zien dat er opnieuw verlichtingspunten op de afrit defect zijn. Dit keer staan er geen fout geparkeerde vrachtwagens maar op andere dagen zien we nog vaak trucks tot op de pechstrook staan.”

Vrijdagavond waren er zo’n honderdtal familieleden en vrienden aanwezig voor een stille wake. Ze verzamelden rond een groot hart in de vorm van kaarsen waarna Nancy De Maeyer een brief voorlas. “Mensen vragen me vaak hoe het met ons gaat. Het intense verdriet slijt echter niet en het gemis wordt elke dag erger. De scherpe kantjes zijn er misschien wel af maar het is verdomd moeilijk. Alle dagen hoor je in het nieuws over mensen die omgekomen zijn in het verkeer. Dan besef ik telkens hoeveel leed en pijn er daar bij de familie moet zijn en bloedt mijn hart opnieuw.” De ouders van Ennio zijn dankbaar dat er zoveel mensen aanwezig waren op de wake. “Dat bewijst nog maar eens hoe enorm hard Ennio gemist wordt. Het afgelopen jaar hebben we een communiefeest gevierd, werd zus Chiele dertig jaar, trokken we op weekend naar Duitsland, enz. Telkens opnieuw is er iemand afwezig: Ennio. In onze gedachten is hij er natuurlijk altijd bij. We zien ook vroegere klasgenoten en vrienden die dit jaar getrouwd zijn of een kindje kregen. Ook dat is telkens enorm confronterend.”

Na afloop van de wake werden er witte ballonnen de lucht ingelaten. De familie van Ennio is van plan om de herdenking elk jaar te organiseren.

Het idee om er een monument te plaatsen, is intussen door de overheid on hold gezet. Antoine Denert liet kunstenaar Paul De Wachter een figuur ontwerpen van 4,5 meter hoog in de vorm van een X die alle verkeersslachtoffers symboliseert. “We hadden eerst toestemming van het Agentschap Wegen en Verkeer maar op hoger niveau zijn we op een veto gestoten”, zegt Denert. “Volgende week ga ik met familie van Ennio naar het kabinet van minister Lydia Peeters om haar steun te vragen. Elk jaar komen honderden mensen om in het verkeer. Zij verdienen een gedenkteken.”