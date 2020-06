Extra verdieping voor sporthal De Dulpop: “Grote aanwinst, en niet alleen voor de sportclubs” Kristof Pieters

22 juni 2020

13u05 4 Bazel De sporthal De Dulpop in Bazel is een flink maatje groter geworden. Bovenop de bestaande kleedkamers werd een volledige extra verdieping bijgebouwd. De nieuwe zaal is vooral bedoeld voor dans maar ook andere sportclubs en scholen zullen er dankbaar gebruik van maken. “De zaal is echter ook beschikbaar voor recepties en feesten”, benadrukt schepen Kamiel Van Gheem. “De sportvloer is hierop voorzien en we hebben een toog met tap laten installeren.”

De vraag naar extra ruimte om te sporen bestaat al erg lang. De bestaande sporthal De Dulpop is overbevraagd en in de bovenzaal moesten bloeiende gevechtssportverenigingen en dansclubs knokken voor een plaatsje. De nieuwe sportzaal is 310 vierkante meter groot en kan met een verstelbare wand in twee gesplitst worden. “Op de achterkant van deze wand zijn grote spiegels aangebracht voor de dansclubs die hier actief zijn”, zegt sportfunctionaris Danny Hamerlinck. “Tai Chi en yoga kunnen hier eveneens doorgaan en we bekijken of de tafeltennis hier een stek kan krijgen. Verder zal de zaal ook frequent gebruikt worden door scholen.”

Polyvalent

De nieuwe zaal is echter niet alleen bedoeld voor sportclubs want ook andere verenigingen kunnen er gebruik van maken. Er kan en mag namelijk ook gefeest worden. “De sportvloer is hierop voorzien”, legt Hamerlinck uit. “Er was aanvankelijk heel wat ongerustheid in de buurt maar ik denk dat tentfuiven veel meer overlast geven. De nieuwbouw is bijzonder goed geïsoleerd. In de praktijk zullen het trouwens vooral recepties zijn. Ook de voetbalclub kan de zaal gebruiken. De ramen geven een mooi uitzicht op de velden. Er staat een volledig uitgeruste toog met tapkraan en een keuken ter beschikking. Ook vergaderingen of presentaties zijn hier mogelijk. In elk zaaldeel is er een beamer en een geluidsinstallatie en alle ramen zijn voorzien van elektrische zonnewering. Handig is ook de kastenwand. Alle tafels en stoelen kunnen netjes worden opgeborgen.” Privéfeesten zullen er in principe niet toegelaten zijn.

Aparte ingang met lift

Omdat de zaal ook buiten de reguliere uren van de sporthal gebruikt kan worden, is er een aparte ingang. “Die kan geopend worden met een badge zodat we niet elke maand verloren sleutels moeten laten bijmaken”, vervolgt de sportfunctionaris. “De lift gaat nog een etage hoger naar onze zogenaamde ‘spookverdieping’. Daar bevindt zich een ongebruikt lokaal maar het is vooral voorzien met het oog op de toekomst. Als er een nieuwe sporthal komt naast De Dulpop besparen we een flinke duit als we geen extra lift moeten plaatsen. Waar nu een groot raam is op deze verdieping, kan dan een overbrugging gemaakt worden. Nu zal deze extra etage ook al handig zijn als we herstellingen moeten doen aan het dak.”

Aan de uitbreiding van de sporthal hangt een prijskaartje van twee miljoen euro. Een flinke investering maar volgens schepen Kamiel Van Gheem volledig te verantwoorden. “Het is de eerste maal dat we een gebouw zo’n polyvalent karakter geven. Deze zaal is niet alleen een aanwinst voor de sportclubs maar voor de hele gemeente.”