Extra noodwoning om stijgende problematiek van daklozen op te vangen Kristof Pieters

05 oktober 2020

18u40 3 Kruibeke De gemeente Kruibeke wil een extra noodwoning inrichten in de Kruibekestraat in Bazel en dient hiervoor een aanvraag in bij minister Diependaele. De nood is bijzonder groot. “Recent nog kwam er een moeder aankloppen die met haar kinderen in de auto had moeten slapen omdat ze geen dak meer boven het hoofd had”, getuigt schepen Filip Vercauteren (CD&V).

Kruibeke reageert op een projectoproep van Vlaams minister van Wonen Matthias Diependaele (N-VA). Die maakt geld vrij om extra noodwoningen te bouwen of kopen. Het Vlaamse Gewest neemt 50% van de kosten voor zijn rekening. Ook de renovatie en inrichting van bestaande noodwoningen komen in aanmerking voor subsidiëring. Het moet wel om echte woningen gaan. Collectie nacht- en winteropvang voor daklozen of vluchtelingen komen niet in aanmerking. De subsidie is ook niet vrijblijvend want de gemeente moet zich engageren om de betrokken panden minstens 18 jaar lang als noodwoning te gebruiken.

Kruibeke dient een subsidieaanvraag in voor drie noodwoningen. Het gaat om de twee bestaande crisisstudio’s op de derde verdieping van het dorpshuis in de G. de Cremerstraat in Rupelmonde en een nieuwe noodwoning in het poortgebouw van het OCMW in de Kruibekestraat in Bazel. Die laatste is al in bezit van het OCMW maar werd nog niet ingezet voor noodopvang.

Volgens schepen van sociale zaken Filip Vercauteren (CD&V) neemt de vraag naar crisisopvang toe. “We worden steeds vaker geconfronteerd met mensen die plots geen dak meer boven het hoofd hebben. We zoeken dan telkens mee naar een oplossing en extra noodwoningen zijn daar een deel van. We zien trouwens ook een forse stijging van de armoedecijfers in onze gemeente. Vooral in Rupelmonde zijn er opvallend meer mensen die onder de armoededrempel zitten.”