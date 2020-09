Ex-leerlingen brengen hulde aan overleden balletmeester Roland Helven Kristof Pieters

07 september 2020

11u22 3 Kruibeke/Temse Enkele ex-studenten hebben in het kasteel Wissekerke een hulde op touw gezet voor Roland Helven (73), de stichter van twee balletscholen en een inspiratiebron voor velen.

Roland Helven (73) richtte eind jaren ‘90 twee balletscholen op: Villain XIV in Bazel en Scaldis in Temse. De ‘Meester’, zoals hij door iedereen werd genoemd, overleed eind juni. Enkele ex-leerlingen vonden dat hij door de coronacrisis niet het eerbetoon had gekregen dat hij verdiende en organiseerden daarom een hulde in het kasteel Wissekerke. De drie voormalige leerlingen zijn nu trouwens zelf dansleerkracht binnen de school. “De Meester was een veelzijdig danser en hij kon ons begeesteren met zijn passie voor ballet. Hij gaf ons echter ook waardevolle levenslessen. We willen daarom ons respect betuigen voor wat hij heeft gerealiseerd.” Het grootste eerbetoon van de initiatiefnemers is echter dat ze zijn levenswerk zullen verder zetten. “De balletschool is zijn nalatenschap en die mag niet verloren gaan.”