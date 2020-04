Europasteeg tijdelijk afgesloten

na overlast door hangjongeren Kristof Pieters

09 april 2020

15u55 0 Kruibeke Op last van het gemeentebestuur is de Europasteeg aan OC De Brouwerij tijdelijk afgesloten met nadarhekken. Fietsers of voetgangers krijgen nog doorgang, maar het is verboden om te stoppen en rond te hangen.

Deze maatregel komt er na klachten uit de buurt. De Europasteeg is de weg die de Langestraat verbindt met de Brouwerijstraat. Het is ook de toegangsweg naar de gemeentelijke bibliotheek en OC De Brouwerij. “Nu zowel de bibliotheek als het gemeentehuis gesloten zijn wegens de coronamaatregelen, is er minder sociale controle in de steeg”, zegt burgemeester Dimitri Van Laere (N-VA). “De trapconstructie aan de bibliotheek hadden we eerder al afgesloten met hekken om te vermijden dat men er afspreekt of blijft verpozen. Helaas was dit nog onvoldoende en deed er zich recent een aanvaring voor tussen een buurtbewoner en enkele hangjongeren.”

De burgemeester liet daarom extra nadarhekken plaatsen aan de beide ingangen van de steeg. Daarop hangen affiches die expliciet benadrukken dat enkel doorgang van fietsers en voetgangers is toegestaan. Er zal ook meer controle worden uitgevoerd door de politie.