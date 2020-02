Escaleert conflict rond parking Kapelstraat? “Drie lekke banden in drie weken tijd kan geen toeval zijn” Kristof Pieters

20 februari 2020

16u03 2 Kruibeke Er was een tijd dat de buren bij elkaar aanschoven voor een barbecue maar sinds er ruzie is ontstaan over het al dan niet aanleggen van een nieuwe parking is de sfeer in de Kruibeekse Kapelstraat ver onder het vriespunt gezakt. Alex Garcia, die met zijn protest tegen de parking het vuur aan de lont stak, is daarbij kop van jut. “Iedereen heeft het recht op een eigen mening maar vandalisme is een brug te ver”, reageert hij boos.

Alex Garcia en Sabine Van Goethem hebben klacht ingediend bij de politie nadat er voor de derde keer in drie weken tijd vandalisme was gepleegd aan hun wagen. “De eerste keer dachten we totaal niet aan kwaad opzet maar het was wel vreemd aangezien het nieuwe banden zijn die nog maar 3.000 km hebben gereden”, doet Alex het verhaal. “De tweede keer vloek je bij zoveel pech op korte tijd. De derde keer klopt het natuurlijk niet meer. Bovendien was de laatste keer het ventiel van de band stuk geslagen. Aangezien daar een sensor in zit voor het lek rijden, kost ons dit nog flink wat geld.”

Het koppel is zeker van kwaad opzet en diende daarom klacht in. Iemand met de vinger wijzen, doen ze niet. “Maar we weten natuurlijk ook dat we ons de voorbije maanden niet erg geliefd hebben gemaakt in de buurt.”

Alles draait rond het plan voor de aanleg van een parking op het einde van de Kapelstraat, naast de eigendom van Alex en Sabine. “Ik heb deze grond in 2002 gekocht omwille van het groen rondom. Nadien is er de ringdijk gekomen. Ik heb niks tegen parkeerruimte maar er moet dan wel nood aan zijn. Voor onze deur zijn al 27 plaatsen voorzien en de meeste huizen hebben in dit deel ook al een garage. In het eerste deel van de Kapelstraat zijn 6 parkeerplaatsen. Alles samengeteld zijn er 54 plaatsen, zowel publiek als privé. Ik heb op verschillende dagen om 21 uur ’s avonds het aantal voertuigen geteld en gemiddeld staan er 18 wagens geparkeerd. Bovendien zijn er alternatieven zoals het Kerkplein en binnenkort een ondergrondse parking op de Altena-site. Er is dus geen enkele nood aan deze extra parking.”

Speelbal van politiek getouwtrek

Intussen zetelt Alex Garcia in de gemeenteraad als onafhankelijk raadslid en maakt hij deel uit van de bestuursmeerderheid. Die volgde zijn redenering en schrapte de parking. Daartegen kwam echter protest van andere buurtbewoners die een petitie hielden. Het gemeenteraadsbesluit voor het schrappen van de parking werd recent vernietigd door de gouverneur na een klacht van enkele buren. Volgens Garcia is de Kapelstraat echter een speelbal geworden van politiek getouwtrek tussen oppositie en meerderheid. Spijt dat hij ooit de strijd is aangegaan, heeft hij echter niet. “Ik vind het natuurlijk jammer dat sommige buren ons zelfs niet meer aanspreken. Verhuizen gaan we echter niet. Ik woon hier nog altijd graag en er zijn gelukkig ook heel wat mensen die ons steunen.”

Of het vandalisme een gevolg is van de opgehitste gemoederen in de straat, kan Alex niet met zekerheid zeggen. “Maar gerust zijn we natuurlijk niet meer. We hebben alvast enkele bedrijven gecontacteerd om camerabewaking te installeren.”

Meer over Alex Garcia

Kapelstraat