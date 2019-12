Ereburger Guy Fosté, ‘personal piper’ van Britse adel, op 65-jarige leeftijd overleden



Kristof Pieters

19 december 2019

11u12 2 Rupelmonde De gemeente Kruibeke rouwt om de dood van ereburger Guy Fosté. De doedelzakspeler was de ‘personal piper’ van graaf Hugh de Montgomery. Slechts vijf Britse royals waaronder de Queen en prins Charles hebben een persoonlijke doedelzakspeler om mee te gaan in ceremonies. Guy Fosté was de enige Vlaming in het gezelschap en werd hiervoor in de ridderstand geheven.

Guy Fosté overleed afgelopen maandag totaal onverwacht op slechts 65-jarige leeftijd. Zijn eerste noten op de doedelzak leerde hij spelen in 1977 bij een pipe band. Het was na een CD-voorstelling van de Beverse Clan Hay Pipe Band in 2010 dat hij als Vlaming in contact kwam met de Britse adel. Bij de voorstelling waren verschillende Britse edellieden aanwezig, waaronder Sir Merlin Hay. Zijn vaardigheden met de doedelzak vielen blijkbaar in de smaak, want kort daarna werd hij gevraagd om toe te treden tot de orde Fleur De Lys. Die orde gaat terug tot de tijd van de Tempeliers en werd opgericht in de vijftiende eeuw door René D’Anjou, toen koning van Jeruzalem. In de orde hebben heel wat bekende namen gezeten, zoals de beroemde familie De Medici. Vandaag zijn er ook veel royals lid en houdt men zich vooral bezig met liefdadigheidsprojecten.

Bijzondere titel

Via de orde leerde hij in 2011 ook Hugh De Montgomery kennen. Die had dringend een doedelzakspeler nodig voor een ceremoniële verplichting in Durham. Na de ceremonie vroeg hij Fosté meteen om zijn ‘personal piper’ te worden. Een wel erg bijzondere titel. Het Verenigd Koninkrijk telt maar vijf ‘personal pipers’. Naast de Queen, prins Charles en prins William hebben enkel graaf Merlin Hay, de hoogste ceremoniële gezagsdrager in Schotsland, en graaf Hugh de Montgomery, een persoonlijke doedelzakspeler. Een tiental keer per jaar maakte Guy Fosté de overtocht over het kanaal om hem te begeleiden met doedelzak. Hij werd ook opgenomen in de Clan Montgomery en mocht niet alleen de naam dragen maar ook het wapenschild. De titel was voor het leven.

Ook in eigen gemeente was Guy Fosté een graag gezien figuur. Hij was regelmatig te gast op plechtigheden met zijn doedelzak. De gemeenteraad kende hem in 2013 het ereburgerschap toe. Samen met jeugdauteur Dirk Nielandt en acteur Hubert Damen was hij de eerste om die titel te krijgen. Vorig jaar zette Guy Fosté ook zijn eerste stappen in de politiek en stond hij op de lijst voor CD&V bij de gemeenteraadsverkiezingen. Hij speelde nog zeer geregeld concerten en kwam vorig jaar ook op het tv-scherm in de talkshow Van Gils en gasten, waar hij het programma opende. Zijn overlijden komt dan ook hard aan in de gemeenschap. Guy Fosté laat een echtgenote, drie kinderen en vijf kleinkinderen achter.

Er wordt afscheid genomen van Guy Fosté-Montgomery tijdens een uitvaartplechtigheid in de parochiekerk O.L.V. van Bezoeking in Rupelmonde op maandag 23 december om 11 uur. Er is een samenkomst met gelegenheid tot groeten in de kerk vanaf 10.30 uur.