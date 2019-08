Ereburgemeester Antoine Denert wil vier meter hoog monument plaatsen langs E17 om alle verkeersslachtoffers te herdenken Kristof Pieters

15 augustus 2019

13u49 0 Kruibeke Ereburgemeester Antoine Denert heeft op de snelwegparking van de E17 in Kruibeke donderdag een schaalmodel voorgesteld van een monument dat hij wil plaatsen om alle verkeersslachtoffers in ons land te herdenken. De locatie is niet toevallig want op deze plek kwam begin dit jaar de 25-jarige Ennio Van Bogaert om het leven. Zijn familie voert acht maand later nog altijd strijd tegen foutparkerende truckers.

Denert is met zijn monument niet aan zijn proefstuk toe. Elk jaar worden op 11 september in Kruibeke als enige gemeente in ons land alle slachtoffers van politie, brandweer en andere hulpdiensten herdacht. “Maar het is ook de allerhoogste tijd om de vele verkeersslachtoffers in ons land te herdenken”, legt de ereburgemeester uit. “Vorig jaar werden er maar liefst 38.455 verkeersongevallen geteld met in totaal 49.354 slachtoffers. 604 personen kwamen daarbij om het leven.”

Omdat de E17 één van de belangrijkste verkeersaders is in ons land waar heel veel ongevallen gebeuren, kwam Denert op het idee om daar een groot gedenkmonument te plaatsen. Hij koos voor de snelwegparking in de richting van Antwerpen. Daar kwam donderdagavond 17 januari de 25-jarige Ennio Van Bogaert om het leven toen hij even halt wou houden voor een koffie. Hij werd verrast een muur van vrachtwagens die foutief op de afrit stonden geparkeerd. Sinds het dramatische ongeval trekken familie en vrienden nog elke week naar de plaats van het ongeval om foutparkerende vrachtwagenchauffeurs terecht te wijzen.

Het is de bedoeling om elk jaar op 17 januari aan dit monument een wake te houden. Het ongeval met Ennio is de aanleiding geweest, maar het monument is bedoeld voor alle slachtoffers Antoine Denert

“Het is de bedoeling om elk jaar op 17 januari aan dit monument een wake te houden”, legt Denert uit. “Het ongeval met Ennio is de aanleiding geweest maar het monument is bedoeld voor alle slachtoffers. Krijg het immers maar eens thuis, de gedachte alleen al is verschrikkelijk. Het verkeer vandaag de dag lijkt wel een oorlog. En we hebben ons er precies bij neergelegd dat in een oorlog nu eenmaal slachtoffers vallen. Maar moeten we dit wel doen? Met dit initiatief wil ik op z’n minst een steentje bijdragen. Tegelijk maken we voorbijgangers bewust van de gevaren.”

Kunstenaar Paul De Wachter

Voor het ontwerp ging Denert aankloppen bij de lokale kunstenaar Paul De Wachter. Die koos voor een figuur met gestrekte armen in de vorm van een X, symbool voor de vele verkeersslachtoffers waarvan we vaak de naam niet kennen. “De bedoeling is dat de namen op de sokkel komen te staan. Daar is plaats voor zo’n duizend namen. Maar we hopen natuurlijk dat er zo weinig mogelijk namen op terechtkomen.” Het kunstwerk zal 4,5 meter hoog en 3,5 meter breed worden zodat het goed zichtbaar is voor voorbijrijdend verkeer. Het krijgt de naam ‘Hoop’ en wordt opgetrokken uit gewapend beton. “De gemeenteraad heeft zich intussen al unaniem achter dit initiatief geschaard en we zullen nu een officiële aanvraag indienen bij de afdeling Wegen en Verkeer om het monument te plaatsen”, zegt Denert nog.

Burgemeester Dimitri Van Laere (N-VA) schaart zich achter het voorstel. “We hebben al meermaals aangedrongen bij het Vlaams gewest om de gevaarlijke situatie aan de snelwegparking aan te pakken. De paaltjes werden al terug geplaatst maar jammer genoeg zijn er al opnieuw een heel aantal verdwenen.”

Dweilen met de kraan open

Résa Van Bogaert, vader van de verongelukte Ennio, bevestigt dat het dweilen met de kraan open is. “We zijn zelf aan het einde van ons latijn. We komen elke week langs om foutparkeerders aan te spreken en hebben al een brief geschreven naar de minister. De plastic paaltjes op de pechstrook worden wel herplaatst, maar ze staan er nooit lang. Het blijf wachten op een echte oplossing.” Het monument vindt de familie van Ennio een mooi initiatief. “We kunnen dit alleen maar toejuichen. Hopelijk werkt het sensibiliserend want elk verkeersslachtoffer is er één te veel.”