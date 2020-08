Els en Benedikte ‘samen onderweg’ met 230 vrienden en sympathisanten om verdriet en gemis een plaats te geven: “Praten over zelfdoding uit de taboesfeer halen” Kristof Pieters

22 augustus 2020

20u00 4 Kruibeke Zo’n 230 mensen hebben dit weekend gestapt of gefietst met Els Cole en Benedikte Demeestere. Beide verloren recent iemand dierbaar door zelfdoding. “We waren al jaren goede vriendinnen maar dit intens verdriet heeft ons nog meer verbonden. Het samen onderweg zijn is symbolisch. Het helpt om ons verdriet en gemis een plaats te geven. We willen ook het taboe wegnemen om te praten over zelfdoding.” De opbrengst van de actie gaat onder meer naar de Zelfmoordlijn.

Zowel Els als Benedikte hebben een bijzonder moeilijke periode achter de rug. Boris, de jongste zoon van Benedikte, stapte vorig jaar op amper 22-jarige leeftijd uit het leven. Els moest in november vorig jaar afscheid nemen van haar broer Bert (34). “We zijn al vele jaren vriendinnen”, vertellen Els en Benedikte. “Deze dramatische gebeurtenissen hebben ons echter nog dichter bij elkaar gebracht.”

Alternatief voor Dodentocht

Els stapte vorig jaar de Dodentocht met twee vriendinnen. “Die ervaring is erg bijzonder geweest”, getuigt ze. “Niet in het minst omdat ik toen aan de finish werd opgewacht door mijn broer.” Dit jaar wou Els opnieuw de Dodentocht wandelen ten voordele van het goede doel en om haar overleden broer te herdenken. De coronacrisis besliste er echter anders over. “We zijn dan gaan nadenken over een alternatief en hebben beslist om zelf een alternatief op poten te zetten”, vult Benedikte aan. “Samen op pad zijn heeft iets symbolisch. We konden er geen evenement van maken omwille van de coronamaatregelen en dus hebben we een digitaal parcours uitgestippeld van 30 en 75 km. Iedereen kon de tocht dus maken op eigen tempo en in eigen bubbel of veilige afstand. Daarnaast was er ook de mogelijkheid om 100 km te fietsen. We hebben heel wat sponsoring in natura ontvangen die we hebben gebundeld in een goodiebag die mensen konden afhalen aan de startplaats.”

De opbrengst van de actie gaat naar de Zelfmoordlijn, PDK Plus en Scouts Rupelmonde. “De Zelfmoordlijn willen we steunen omdat er altijd iemand klaar staat op dat nummer om te luisteren naar mensen die het moeilijk hebben in het leven”, leggen Els en Benedikte uit. “Zelfdoding gebeurt soms heel impulsief. Daarom is het zo belangrijk dat er een organisatie bestaat als de Zelfmoordlijn die mensen bijstaat op momenten dat ze donkere gedachten hebben. Als we met onze steun ook maar één zelfdoding kunnen vermijden is onze missie geslaagd.”

Taboe wegnemen

Els en Benedikte willen met hun initiatief ook het taboe wegnemen om te praten over zelfdoding. “Boris en Bert zijn dan wel overleden maar ze mogen niet doodgezwegen worden”, leggen ze uit. “Het is net door erover te praten dat ons verwerkingsproces wat verlicht wordt.”

Els wil niet dat haar broer enkel herinnerd wordt omwille van zijn plots dood. “Ik heb 34 jaar lang een fantastische broer gehad en het is vooral datgene dat ik in de verf wil zetten.”

Benedikte treedt haar bij: “De dood van Boris heeft de wereld van ons gezin en de familie door elkaar geschud. Ik denk nog dagelijks aan hem en trek me vooral op aan de mooie herinneringen. Samen met Els heb ik de moed gevonden om deze herdenking te organiseren, Boris en Bert verdienen het.”

De actie ‘Samen Onderweg’ steunen kan nog via het rekeningnummer BE76 7376 0821 4695.