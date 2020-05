Eerste lading mondmaskers aangekomen, bedeling start morgen Kristof Pieters

25 mei 2020

18u17 3 Kruibeke De gemeente Kruibeke heeft vandaag een eerste lading mondmaskers en filters ontvangen, donderdag en vrijdag wordt een tweede en derde levering verwacht. De bedeling van de gratis maskers start morgen.

Kruibeke stapte net als de andere Wase gemeenten in op een groepsaankoop bij Think Pink. In totaal werden 15.190 maskers aangekocht voor 1,75 euro stuk. In totaal gaat het om een investering van 27.842 euro. De bedeling zal door het eigen personeel gebeuren. De levering van de mondmaskers liep door de grote vraag wel enige vertraging op. Een eerste deel is vandaag toegekomen en die worden vanaf morgen bedeeld in Kruibeke en het grootste deel van Bazel. Momenteel wordt alles voorbereid in sporthal De Dulpop. Deelgemeente Rupelmonde en enkele resterende straten van Bazel komen aan de beurt op vrijdag 29 mei.

De enveloppes bevatten gratis mondmaskers volgens de gezinssamenstelling: Large (man), Medium (vrouw) en Small (kind +6) en gratis filters van de federale overheid voor elke +12-jarige inwoner. Er zal in de enveloppe ook nog een informatiefolder van het gemeentebestuur zitten.