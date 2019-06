Eerste koppel zwaluwen neemt intrek in paalwoning Kristof Pieters

27 juni 2019

17u46 1 Kruibeke Voor het eerst sinds de plaatsing vier jaar geleden, heeft een koppel huiszwaluwen haar intrek genomen in een zwaluwtil aan de oude scheepswerf in Rupelmonde. De vzw Kruin bracht ze donderdag een bezoek met een twintigtal lagereschoolkinderen.

De zwaluwtil biedt plaats aan liefst 50 nesten en werd geplaatst door het Regionaal Landschap Schelde-Durme, natuurvereniging Kruin en het gemeentebestuur van Kruibeke. Ze willen daarmee de populatie van de vogelsoort verder opkrikken. Dat is nodig, want de huiszwaluwen krijgen het steeds moeilijker om geschikte nestlocaties te vinden. Het zwaluwbestand is ten opzichte van 1990 gedaald met maar liefst 30% gedaald. De zwaluwtil bevindt zich op een hoge paal met zowel volledig afgewerkte nesten als een aanzet tot een nest, zodat de vogels zelf kunnen verder bouwen. Daarnaast hangt er een geluidsinstallatie die de lokroep van de huiszwaluw elk kwartier afspeelt. Die installatie wordt gevoed door een zonnepaneel.

De zwaluwtil van Rupelmonde is 4 jaar na de plaatsing eindelijk bewoond. Het eerste huiszwaluwkoppeltje kreeg donderdag bezoek van 20 lagereschoolkinderen, onder deskundige leiding van de lokale natuurvereniging Kruin. Deze is natuurlijk blij met de nieuwe bewoners. “De huiszwaluw nestelt zich graag onder een afdakje, dus deze palen zijn ideaal”, klinkt het. “Bovendien is er vlakbij een poel met modder. Dat gebruiken ze om hun nesten te bouwen. Eens dat een koppeltje zich hier nestelt, komen ze jaarlijks terug en de kans is groot dat er dan nieuwe soortgenoten meekomen, want zwaluwen zijn erg sociaal.”