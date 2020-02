Eerste editie van marathon meteen een voltreffer: “We hadden gehoopt op een paar honderd maar ontvangen meer dan duizend deelnemers” Kristof Pieters

25 februari 2020

18u00 4 Kruibeke Zondag 1 maart is de eerste editie van de ‘Marathon van Kruibeke’ en die is meteen een schot in de roos met meer dan duizend deelnemers. Er zakken zelfs lopers uit Frankrijk, Nederland en Duitsland af naar de Kruibeekse polders. Voor het organisatiecomité is het deze week dan ook alle hens aan dek om die massa goed te kunnen ontvangen. Vandaag werden alvast de mobiele douches geïnstalleerd.

De ‘Marathon van Kruibeke’ ontstond eerder toevallig toen enkele loopvrienden zelf eens wilden testen of ze een marathon in de benen hadden. “We hadden echter geen zin om ons daar ver voor te verplaatsen en daarom stippelden we een eigen parcours uit in de Polders van Kruibeke”, vertelt Jeroen Maes. Dat viel zo goed in de smaak dat het idee rijpte om er een echte wedstrijd van te maken. De organisatie bestaat uit Rens Cocquyt, René Vermeulen, Glen Uyttersprot, Jan Brusselaers, Dries Haegeman, Michael Schoofs en Deborah Van Hul.

Jeroen wou aanvankelijk dit jaar zelf deelnemen, maar de opkomst is zo groot dat hij van dit plan afziet. “Ik kan het echt niet maken om hier een hele ploeg vrijwilligers achter te laten om zelf te gaan lopen”, lacht hij. “We zijn een beetje overvallen door het succes. We dachten deze eerste editie een paar honderd mensen op de been te brengen maar we zitten intussen al aan 1.052 deelnemers. De logistiek die daarbij komt kijken, is enorm.”

De organisatoren gebruiken het jeugdheem aan de Scheldelei als uitvalsbasis. Daar werden intussen ook mobiele douches en toiletten geïnstalleerd. “We hebben ook een tent van 30 op 10 meter waar zondag de hele dag door animatie zal zijn”, vervolgt Jeroen. “Onder meer Sofie Engelen komt draaien.”

Bij het deelnemersveld zijn ook lopers uit Frankrijk, Duitsland en Nederland. “Geen idee hoe die bij ons terecht zijn gekomen maar vermoedelijk spreekt het parcours veel mensen aan. De deelnemers verlaten de Polders van Kruibeke niet. Ze lopen de hele tijd in de natuur. We hebben een parcours van 42 km zonder dat er één straat gekruist moet worden. Er zijn wel 17 seingevers voorzien omdat er natuurlijk wel fietsers gebruik maken van het jaagpad.”

Goodiebag

De marathon leeft ook in de eigen gemeente. “Inwoners dagen elkaar uit om de hele of halve marathon te lopen en sommige zijn al maandenlang aan het trainen. De meeste deelnemers, zo’n 600, gaan weliswaar voor de halve marathon. We hebben 200 die zich aan de volledige marathon wagen en nog eens 250 gaan het parcours wandelen. Voor iedereen is na afloop een goodiebag voorzien en een herinneringsmedaille.”

De inschrijvingen zijn intussen achter de rug maar uiteraard is iedereen zondag welkom om de lopers te komen aanmoedigen. Om 9 uur gaat de marathon van start en om 10 uur beginnen de deelnemers van de halve marathon. Om 12 uur worden de wandelaars aan de start verwacht. Er zullen ook verschillende foodtrucks staan.

Meer info: http://marathonvankruibeke.be/