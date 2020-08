E17 tijdje versperd na aanrijding tussen auto en takelwagen Kristof Pieters

28 augustus 2020

23u57 0 Kruibeke De E17 in Kruibeke was vrijdagavond een tijdje volledig versperd in de richting van Gent door een aanrijding tussen een auto en een takelwagen. Daarbij vielen twee lichtgewonden.

Het ongeval gebeurde net voorbij de oprit Kruibeke. De bestuurder van een Renault Clio schatte de snelheid van de takelwagen met Franse nummerplaat verkeerd in en reed achteraan in op zijn voorligger. Door de aanrijding begonnen beide voertuigen te slingeren. De takelwagen ging rechts van de weg in de vangrail, de auto knalde tegen de middenberm en kwam op de rechterrijstrook tot stilstand. Beide voertuigen verloren heel wat olie die over de volledige breedte van de snelweg voor een spekglad wegdek zorgde. Over een afstand van ruim 50 meter lagen ook glas en brokstukken. De brandweer moest de rijbaan een tijdje volledig afsluiten voor het opkuisen van het wegdek. Twee personen raakten lichtgewond. Na een uurtje was de rijbaan weer vrijgemaakt maar ondertussen had zich wel een file gevormd die tot aan het knooppunt Antwerpen-West reikte.