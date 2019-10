Duizendtal inwoners krijgt testbericht van BE-Alert Kristof Pieters

03 oktober 2019

17u22 0 Kruibeke Het gemeentebestuur van Kruibeke nam donderdag deel aan de nationale test van BE-Alert. Er werd een testbericht verstuurd naar alle geregistreerde gebruikers in de deelgemeente Kruibeke. Met deze test wil het bestuur haar inwoners extra wijzen op het belang van BE-Alert en het aantal registraties verhogen.

Om 14 uur ontvingen een 1000-tal inwoners van de deelgemeente Kruibeke een testboodschap via een telefonisch bericht en/of sms. Er werd uitdrukkelijk vermeld dat het om een test ging en er dus geen actie vereist was.

BE-Alert is een gratis alarmeringssysteem waarmee de gemeente Kruibeke (maar ook de provincie en de federale overheid) haar inwoners verwittigt en de nodige instructies geeft bij een noodsituatie. Bijvoorbeeld bij een grote brand, een overstroming of een stroomonderbreking kan BE-Alert worden ingezet. Via deze weg kunnen betrokken inwoners snel de nodige aanbevelingen krijgen (bv. het verlaten van de Polders van Kruibeke bij een overstroming van het gebied).

Aan de testpersonen werd gevraag om vrienden, familie, buren… te stimuleren om zich ook te registreren via http://www.be-alert.be.