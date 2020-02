Droogkast vat vuur, rookmelder voorkomt erger Kristof Pieters

01 februari 2020

16u53 0 Kruibeke In een woning in de Schoolstraat in Kruibeke vatte zaterdagmiddag omstreeks 13.30 uur een droogkast vuur die in een kleine achterbouw stond. Dat ging gepaard met heel wat rookontwikkeling die zich in de woning verspreidde waardoor een rookmelder in werking trad.

De alleenstaande bejaarde bewoonster, die boven in de woning aanwezig was, werd dankzij de rookmelder gealarmeerd. De opgeroepen brandweer moest maar 200 meter ver rijden en was dus zeer snel ter plaatse. Omdat er toch heel wat rookontwikkeling was, werd de vrouw ter controle naar het ziekenhuis overgebracht. De woning zelf liep, buiten een sterke brandlucht, geen schade op. De droogkast zelf raakte onherstelbaar beschadigd. Naar alle waarschijnlijkheid lag een kortsluiting aan de oorzaak van het brandje.