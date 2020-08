Dronken fietser met 2,53 promille is zijn tweewieler voor zes uur kwijt Kristof Pieters

13 augustus 2020

In de nacht van donderdag op vrijdag zag een politiepatrouille in de Bazelstraat in Kruibeke een fietser zonder verlichting vooraan. De 54-jarige man uit Kruibeke wou eerst niet stoppen maar werd uiteindelijk toch tegengehouden. Hij legde een positieve ademtest af. Hij had 2,53 promille alcohol in zijn bloed. Zijn fiets werd voor 6 uur in beslag genomen.