Dronken chauffeurs botsen tegen boom en verkeersbord Kristof Pieters

27 december 2019

17u43 1 Kruibeke In de nacht van donderdag op vrijdag zijn in Kruibeke twee dronken bestuurders met hun wagen van de baan afgeraakt en tegen respectievelijk een boom en verkeersbord geknald.

Het eerste ongeval gebeurde omstreeks 0.30 uur. Een 72 jarige man uit Kruibeke belandde met zijn auto tegen een boom op de Nieuwe Baan in Bazel. De man legde een positieve ademtest af. Uit de ademanalyse bleek dat hij 1,52 promille alcohol in zijn bloed had. De man zijn rijbewijs werd onmiddellijk ingetrokken voor 15 dagen.

Rond 2 uur reed een 59-jarige vrouw uit Antwerpen met haar voertuig tegen een verkeersbord in de Langestraat in Kruibeke. Zij was nog een eindje verder gereden en tot stilstand gekomen in de Burchtstraat. Daar trof een patrouille de vrouw aan. Zij legde een positieve ademtest af. Uit de ademanalyse bleek dat ze 1,98 promille alcohol in haar bloed had. Haar voertuig werd getakeld en rijbewijs ingetrokken.