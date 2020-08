Dronken chauffeur met maar liefst 3,72 promille in bloed speelt rijbewijs kwijt Kristof Pieters

28 augustus 2020

18u03 0 Kruibeke/Temse Een 35-jarige man uit Temse is zijn rijbewijs kwijtgespeeld nadat hij betrapt werd met maar liefst 3,72 promille alcohol in het bloed.

De chauffeur werd in de Temsestraat in Kruibeke onderschept omdat hij duidelijk zijn wagen niet goed meer onder controle had en onveilig op de weg reed. De man legde een positieve ademtest af. Uit de ademanalyse bleek dat hij 3,72 promille alcohol in zijn bloed had, het equivalent van zo’n 18 glazen bier. Zijn rijbewijs werd dan ook onmiddellijk ingetrokken voor 15 dagen. De bestuurder werd daarna opgesloten in de cel waar hij zijn roes mocht uitslapen.