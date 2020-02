Dronken bestuurster maakt amok na ongeval en vliegt in de cel Kristof Pieters

26 februari 2020

13u33 3 Rupelmonde In de Geeraard de Cremerstraat in Rupelmonde gebeurde maandagavond een aanrijding tegen een geparkeerd voertuig. De bestuurster legde een positieve alcoholtest af. Zij had 2.02 promille alcohol in haar bloed.

De 69-jarige vrouw uit Antwerpen kon geen rijbewijs voorleggen. Daarom wordt haar voertuig voor 15 dagen in beslag genomen. Aangezien de vrouw weerspannig was, werd ze meegenomen en mocht ze in de cel ontnuchteren. Beide wagens waren niet meer rijvaardig en werden getakeld.