Dronken bestuurder gaat met auto over de kop, ook dronken voetganger aangereden Kristof Pieters

17 februari 2020

16u26 0 Kruibeke In de Heirstraat in Bazel is zondagochtend een voertuig op zijn dak terecht gekomen. De bestuurder bleek dronken. Dezelfde dag werd ook een voetganger aangereden die onder invloed was van drank en drugs.

Bij het ongeval in de Heirstraat was een 19-jarige bestuurder uit Ternat betrokken. De chauffeur legde een positieve alcoholtest af. Hij had 1,10 promille alcohol in zijn bloed.

In de Burchtstraat in Kruibeke gebeurde zondagochtend een aanrijding tussen een autobestuurder en een voetganger. De voetganger legde een positieve alcohol- en drugtest af. Hij had 1,88 promille alcohol in zijn bloed. De 21-jarige man uit Kruibeke werd voor verzorging naar het ziekenhuis gebracht.