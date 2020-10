Dronken bestuurder betrapt tijdens controle Kristof Pieters

06 oktober 2020

Dinsdagvoormiddag legde een 56-jarige man uit Kruibeke een positieve ademtest af tijdens een politiecontrole in Bazel. Hij had 1.49 promille alcohol in zijn bloed. Zijn rijbewijs werd voor 15 dagen ingetrokken.