Drie vrachtwagens betrokken in kop-staartaanrijding op E17 ter hoogte van wegenwerken, metalen buis doorboort cabine van truck Kristof Pieters

07 mei 2020

15u13 12 Kruibeke Op de E17 in Kruibeke zijn donderdagmiddag drie vrachtwagens betrokken geraakt bij een kop-staartaanrijding. Er vielen geen gewonden, maar de schade is aanzienlijk en er is veel hinder doordat het ongeval gebeurde ter hoogte van de wegenwerken.

Het ongeval gebeurde rond 14 uur ter hoogte van de afrit Kruibeke in de rijrichting van Antwerpen. In het kader van de Oosterweelwerken moet het verkeer daar over twee versmalde rijvakken. Drie vrachtwagens kwamen er in aanrijding met elkaar toen het verkeer plots vertraagde.

Een Ierse vrachtwagen, geladen met flessen melk, liep de zwaarste schade op. De bestuurder reed in op zijn voorligger die geladen was met onderdelen voor pylonen. Eén van de metalen elementen doorboorde de voorruit van de Ierse truck. De chauffeur, die aan de linkerkant van de cabine zat, bleef ongedeerd. Hij was wel in shock. Een deel van de lading lekt ook. De brandweer is momenteel ter plaatse voor de opkuis. Het verkeer kan maar over één rijstrook passeren. Hierdoor verloopt alles erg moeizaam. Het is aanschuiven vanaf Sint-Niklaas. In de andere richting staat er een kijkfile. De takelwerken zullen nog wel een tijdje in beslag nemen.