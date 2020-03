Directie woonzorgcentrum Poldervliet excuseert zich na wel erg botte brief aan bewoners Kristof Pieters

24 maart 2020

18u06 0 Kruibeke “Het luxeleven hier kunnen we u tijdelijk niet meer geven. Wees niet veeleisend maar wees blij met wat jullie krijgen.” Een brief met richtlijnen aan de bewoners van het woonzorgcentrum Poldervliet is bij familieleden in het verkeerde keelgat geschoten. Ook op sociale media regende het vandaag aan verontwaardigde reacties. Directrice Nathalie Goethals heeft intussen haar excuses aangeboden. “We beseffen dat we niet op een correcte manier gecommuniceerd hebben.”

Door de coronacrisis zijn alle woonzorgcentra in Vlaanderen van de buitenwereld afgesneden en gelden er strikte maatregelen. Ook bij het woonzorgcentrum Poldervliet moet de zorg aangepast worden doordat personeel uitvalt. In een brief aan de bewoners werden een aantal nieuwe regels meegedeeld. Aan de boodschap stoort niemand zich maar de manier waarop valt bij veel familieleden niet in goede aarde. “Dit is ronduit schandalig”, reageert één van hen. “Mijn oma verblijft in rusthuis Poldervliet. Gelukkig ziet ze niet meer zo goed en heeft ze de brief niet kunnen lezen. Het zijn moeilijke tijden voor iedereen maar dit is gewoon ongehoord.”

Boze reacties

In de brief deelt de directie mee dat het personeel zich enkel nog zal focussen op de basiszorg: hygiëne en eten geven, en dit in de mate van het mogelijk. Zo moet iedereen die zichzelf nog kan wassen, dit ook zelf doen. “Klaag hier niet over maar help ons gewoon”, staat er te lezen. Een beloproep om een raam te openen of de TV aan te zetten, is ook strikt verboden. Enkel voor noodgevallen mag dit nog. Aan het eind van de brief volgt nog een uitsmijter. “Jullie hebben allemaal de oorlog meegemaakt, wat nu komt is minstens even erg. Heb dus respect en klaag niet.”

De brief circuleert sinds dinsdag op sociale media en ook daar zijn de reacties scherp. Heel wat mensen geloven niet dat de brief authentiek is maar dat is deze jammer genoeg wel. Een aantal mensen neemt ook de verdediging op zich van het woonzorgcentrum. “Deze brief is niet representatief voor de voortreffelijke zorg die de mensen daar krijgen", klinkt het.

Excuse aan alle bewoners

Bij het woonzorgcentrum beseffen ze dat ze zwaar uit de bocht zijn gegaan. “Dit was totaal niet de bedoeling”, reageert directrice Nathalie Goethals. “Ons personeel is nog altijd even gemotiveerd en uiteraard doen we onze uiterste best om iedereen de beste zorg te geven. We stelden echter vast dat de strenge regels niet gevolgd werden. De ernst van de situatie drong niet door. Ook bij familie niet. Er zijn zelfs mensen geweest die via een zijingang probeerde binnen te dringen. We hebben in deze brief wat forsere taal gebruikt om duidelijk te maken dat dit virus zware gevolgen heeft voor de werking maar ik besef dat dit een foute aanpak was. Ik heb me intussen bij alle bewoners geëxcuseerd en wil dit zeker nog eens herhalen naar de familie toe. Dit was geen correcte manier van communiceren.”

De directie van Poldervliet wil iedereen ook geruststellen. “Binnen is alles erg rustig en we hebben tot op vandaag tot op vandaag geen bevestigde besmettingen zijn, niet bij onze bewoners, niet bij onze collega’s.