Dineren tussen de bomen bij Baràbaz Kristof Pieters

09 augustus 2019

15u39 0 Kruibeke Op hoog niveau dineren. Dit kan letterlijk en figuurlijk bij Baràbaz. De zomerbar heeft opnieuw de deuren geopend in de pastorijtuin van Bazel. Het initiatief is aan zijn vijfde editie toe en dit jaar pakken de organisatoren uit met een balkon hoog tussen de bomen waar op gastronomisch niveau gekookt wordt.

Het publiek kon donderdagavond al de voeten onder tafel schuiven en uitgebreid gaan dineren. Ook vandaag wordt er op hoog niveau gekookt. Er wordt namelijk samengewerkt met sterrenrestaurant Hofke van Bazel, gastronomisch restaurant De Ceder en Kurieus Catering. Wie geen plaatsje kon bemachtigen is echter ook welkom want de bar op het gelijkvloers is open voor iedereen. Er staan ook enkele foodtrucks. Zaterdag vindt er een feestje plaats met BaràBeatz en zondag is het familiedag, met een brunch en Baràkids. ’s Avonds vinden er enkele intieme concerten van Mauro Pawlowski, de Nederlandse Roosbeef en de Rupelmondse singer-songwriter Harehaas.