Dimitri Neef, vrijwilliger in rusthuis, verkozen als ‘Hedendaagse Cornelis’ Kristof Pieters

12 april 2020

10u49 0 Rupelmonde Op Witte Donderdag werden er in Rupelmonde dit jaar geen Apostelbrokken gegooid. De unieke traditie werd omwille van de coronamaatregelen voor het eerst sinds WOII onderbroken. De nieuwe ‘Hedendaagse Cornelis’ voor 2020 werd wel bekendgemaakt: Dimitri Neef.

De traditie van Apostelbrokken gaat terug tot in de 16de eeuw, toen rijke inwoners initiatieven namen om mensen in armoede te ondersteunen. Cornelis Roman, een Rupelmondenaar en bakker van beroep, begon met het uitdelen van brood op Witte Donderdag. Ter nagedachtenis aan Cornelis Rooman en zijn steun aan mensen in armoede, startte de gemeente Kruibeke in 2016 met het jaarlijks uitroepen van een sociaal geëngageerde inwoner als ‘Hedendaagse Cornelis’.

Ondanks het afgelasten van Apostelbrokken, werd de vijfde Hedendaagse Cornelis wel bekendgemaakt: de titel valt te beurt aan Dimitri Neef. Hij is al 12 jaar vrijwilliger binnen het OCMW, eerst in het rusthuis Mercator, nu in het woonzorgcentrum Wissekerke. Dimitri werkt voornamelijk binnen de afdeling voor bewoners met dementie en helpt hen bij de maaltijden en bij tal van activiteiten. Van maart tot eind oktober helpt Dimitri op woensdag ook vrijwillig in het containerpark van Rupelmonde.