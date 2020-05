Dimbare LED-verlichting voor voetbalveld

KOFC Rupelmonde Kristof Pieters

14 mei 2020

17u40 0 Rupelmonde Het gemeentebestuur van Kruibeke besliste om de conventionele voetbalverlichting rond het voetbalveld van KOFC Rupelmonde te vervangen door een LED-verlichting.

“Het kleine oefenveld achteraan zal eveneens voorzien worden van een LED-verlichting”, zegt schepen Dirk De Ketelaere (CD&V). “De bestaande verlichtingsmasten zullen, gelet op hun huidige toestand, vervangen worden.”

Het voordeel van LED-verlichting is een besparing tot 50% op de factuur en ook de onderhoudskosten zijn lager. “Er is ook minder lichthinder in de omgeving en de verlichting geeft meteen het volle vermogen, er is dus geen warming-up nodig. Bovendien is er ook een sturing voorzien met twee standen. Tijdens wedstrijden brandt de verlichting op 100%, maar bij trainingen kan dit gereduceerd worden tot 70%.”

Het gaat om een investering van 75.000 euro. De werken moeten normaal gezien uitgevoerd worden voor de start van het nieuwe voetbalseizoen.