Digi- en Fotoclub Diamond viert veertigjarig bestaan met fotosalon PKM

05 juni 2019

18u04 0 Kruibeke Op 8, 9 en 10 juni organiseert Digi- Fotoclub Diamond haar jaarlijkse Fotosalon met werken van de leden in de Clara Hamendtzaal in de Hellingstraat in Rupelmonde. De toegang is vrij en ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan ontvangen de bezoekers een attentie bij de salonbrochure.

Diaclub Diamond werd in 1979 gesticht door Joseph Lyssens (voorzitter) en André Vercauteren (penningmeester). “We werkten aanvankelijk met diapositieven en produceerden vanaf 1980 klankdiareeksen en diaporama’s, die tijdens de jaarlijkse projectiedagen werden vertoond”, vertelt Joseph Lyssens. “Vanaf de jaren negentig kwamen er fototentoonstellingen bij en in 2000 veranderde de naam in Dia- Fotoclub Diamond.”

In 2005 vierde het digitale geweld hoogtij en werd de analoge fotografie algemeen verdrongen. Ook ‘Diamond’ ontsnapte daar niet aan, de diaprojector werd een beamer, de ontwikkelcentrale werd Photoshop, de overvloeimodule werd laptop en de donkere kamer werd een Lightroom.

“Met al deze omwentelingen is onze vereniging ‘Digi- Fotoclub Diamond’ geworden, waarbij ‘Digi’ niet alleen staat voor de toegepaste digitale technieken, maar ook voor onze audiovisuele producties, die vertoond worden op een tweede jaarlijkse activiteit in november.”

Momenteel telt de vereniging 30 actieve leden die de tweede en de vierde donderdag van de maand samenkomen in het Dorpshuis van Rupelmonde.

Het fotosalon is te bezoeken op zaterdag 8 juni en maandag 10 juni van 14 tot 19 uur en op zondag 9 juni van 10 tot 19 uur.