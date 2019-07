Dieven breken binnen via dak van doe-het-zelfzaak Handy Home Saniver en roven kassa leeg Kristof Pieters

16 juli 2019

18u56 12 Kruibeke De doe-het-zelfzaak Handy Home Saniver in de Molenstraat in Kruibeke is in de nacht van maandag op dinsdag beroofd. De dieven braken binnen via een gat in het dak. Volgens zaakvoerder Eric Haegeman waren ze goed voorbereid. “Alle alarmsystemen werden vakkundig omzeild. De daders zijn duidelijk de winkel op voorhand goed komen verkennen.”

De winkel is al twintig jaar gevestigd in de Molenstraat maar het is de eerste keer dat er wordt ingebroken. “Een gewone winkeldiefstal komt wel eens voor, maar zo’n ravage aantreffen doet je toch wel even schrikken”, doet de uitbater zijn relaas. Eric Haegeman stelde de inbraak dinsdagochtend iets voor 7 uur ’s ochtends vast toen hij zijn winkel kwam openen. “De avond voordien had ik alles rond 19 uur slotvast achtergelaten en een alarm is nooit in werking getreden. De daders zijn via een omheining op de scheiding met de buren op het dak geklauterd. Ze hebben twee gaten moeten maken. De eerste keer hadden ze zich vergist en zijn ze op een betonnen gewelf gestoten. De tweede keer raakten ze wel binnen en werd een gat geknipt in de metalen dakplaat. Vermoedelijk hadden ze een touw bij want het is toch wel een meter of vier vanaf het dak tot aan de vloer. Het gat was recht boven de kassa. Die hebben ze al eerste opengebroken. Daarna zijn ze naar mijn bureel getrokken.”

Volgens Eric Haegeman waren de daders goed op de hoogte van de inrichting van de winkel en de gebruikte alarmsystemen. “Er zit namelijk op elke deur, ook die binnen, een alarm. Ze zijn echter van elke deur afgebleven. Mijn bureel zijn ze binnengeraakt door een raam kapot te slaan. De ravage in mijn bureau is echt wel enorm groot. Ik ben al niet de meest ordelijke persoon maar nu is het echt een chaos. Papieren zijn in het rond gegooid terwijl ze op zoek waren naar geld.”

Schade aanzienlijk

In het bureel slaagden de dieven erin om een geldkoffertje te openen. Ze gingen uiteindelijk aan de haal met de startkassa en de recette van de dag voordien. “Maar ook de schade is aanzienlijk”, zucht Eric Haegeman. “We hebben het gat uiteraard meteen dicht laten maken. Extra veiligheidsmaatregelen waren trouwens al op komst. Eerstdaags zouden er camera’s geïnstalleerd worden. Je kan er echter geen bunker van maken. Er valt weinig tegen te doen als ze ook al binnenbreken via het dak. Mijn overburen slapen altijd met het raam open maar ze hebben niks verdacht opgemerkt. Het labo zal nu een sporenonderzoek doen maar ik heb weinig hoop dat dit iets zal opleveren.”

De zaakvoerder heeft wel een vermoeden dat hij zelf de mogelijke daders de dag voordien gezien heeft. “Toen waren er enkel personen in de winkel die zich toch wel verdacht gedroegen maar het is natuurlijk moeilijk om zoiets te bewijzen. Het staat wel vast dat ze op voorhand alles goed verkend hebben. Ze zijn dus zeker hier tijdens de openingsuren ook over de vloer geweest.”

In maart dit jaar was er al een soortgelijke inbraak bij Hubo Beveren. Ook toen werd een gat in het dak gemaakt.