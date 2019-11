Dieven aan de haal met juwelen bij inbraak in Gravin Margaretalaan Kristof Pieters

04 november 2019

16u53

In de Gravin Margaretalaan in Kruibeke werd zaterdag ingebroken. De dieven raakten de woning binnen door een glazen deur stuk te slaan. Er werden juwelen gestolen. Donderdag probeerde men ook in de Steendonkstraat in Temse in te breken. Daar raakte men de woning niet binnen.