Dief betrapt bij inbraak in Schoolstraat Kristof Pieters

31 maart 2020

16u56 1

Een dief heeft maandagavond een woning proberen binnen te breken in de Schoolstraat in Kruibeke. Er werden twee deuren geforceerd om binnen te geraken. Daarna is de dader meteen gevlucht. Vermoedelijk hoorde die de bewoner die nog in de woning aanwezig was. Er werd geen buit gemaakt.