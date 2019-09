Deelnemers PROtect blikken tevreden terug op uitwisselingsproject rond handwerk Kristof Pieters

11 september 2019

09u04 0 Kruibeke Op een slotmoment van het Europees uitwisselingsproject PROtect is een positieve balans opgemaakt van de voorbije activiteiten. Aan het initiatief nam vanuit Kruibeke de vereniging ‘Een Dorp voor een Dorp’ deel. Ze deelden informatie over tradities en erfgoed met vrouwen uit onder meer Roemenië, Polen en Bulgarije.

De doelstelling van PROtect was om vrouwen in kwetsbare posities actief te laten samenwerken rond tradities en erfgoed en hen te stimuleren om hier iets meer mee te doen op vlak van ondernemerschap. Heel wat partners sloegen hiervoor de handen in elkaar: 2 groepen uit Roemenië, 1 groep uit Polen, 1 uit Bulgarije en 2 Belgische verenigingen, namelijk Een Dorp Voor Een Dorp uit Kruibeke en het Limburgs Platform Roemeniëwerking.

De voorbije twee jaar waren er verschillende workshops en studiebezoeken waarbij vooral handwerk op het programma stond. De reacties over het project zijn zeer positief. “We hebben niet alleen nieuwe technieken leren kennen maar ook veel nieuwe mensen leren kennen”, klinkt het.

Als bedanking voor de inzet van de voorbije twee jaar werd aan elke vrijwilliger een diploma en een geschenkje overhandigd.