Cursus Natuurverkenner voor Polders van Kruibeke Kristof Pieters

15 juli 2019

18u38 0 Kruibeke Van 19 september tot 26 oktober organiseert NatuurpuntCVN samen met de Natuurgidsen uit het Waasland en de Barbiergidsen een cursus Natuurverkenner in de Polders van Kruibeke.

De cursus Natuurverkenner is een interactieve instapcursus voor natuurliefhebbers. In vijf unieke ‘lessen’ en evenveel excursies laten de lesgevers al hun enthousiasme op de cursisten los. Ze dompelen hen onder in de wondere wereld van dieren en planten uit het overstromingsgebied van Kruibeke, Bazel en Rupelmonde. In het gebied hebben de vele reeën intussen gezelschap gekregen van de otter, bever en boommarter en ook steeds meer vogelsoorten hebben het natuurgebied ontdekt.

Bushcraft

Bushcraft vormt een rode draad doorheen de cursus, waarbij de deelnemers kennis maken met ‘functionele natuur’. Als hoogtepunt hebben is er een bushcraft-activiteit op het einde van de cursus.

De lessen vinden plaats op donderdag van 19.30 tot 22.30 uur in de Infokeet aan de Scheldelei in Kruibeke en excursies op zaterdag van 9 tot 12 uur. Inschrijven kan via http://www.cvn.natuurpunt.be of http://natuurpunt.be/agenda. Het inschrijfgeld bedraagt 60 euro.