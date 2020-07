Cultuurdienst daagt inwoners uit om gevoelens tijdens coronacrisis creatief te uiten Kristof Pieters

10u51 0 Kruibeke De cultuurdienst daagde de inwoners van Kruibeke tijdens de voorbije lockdown uit om creatief aan de slag te gaan met hun gevoelens rond de coronacrisis. Alle inzendingen zijn heel de zomer te zien in het straatbeeld.

De coronacrisis zorgt bij veel mensen voor een stortvloed aan emoties. En die uiten kan men soms nog het best op een creatieve manier zoals een tekening, schilderij, gedicht, foto of zelfs een monumentaal werk. De cultuurdienst van Kruibeke daagde de inwoners tijdens de lockdown uit om met al die gevoelens aan de slag te gaan. Het resultaat van die oproep is nu te bekijken. Niet in een museum maar wel in de straten. De kunstwerken hangen intussen al voor een aantal etalages. De cultuurdienst nodigt echter iedereen uit om zelf ook een werk voor het raam te hangen. Een gratis exemplaar kan men afhalen bij het onthaal in het gemeentehuis.