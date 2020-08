Coronaveilige editie van Kruibeekse Polderloop Kristof Pieters

18 augustus 2020

11u16 0 Kruibeke Er zal dit jaar dan toch nog een Kruibeekse Polderloop doorgaan. Het is dit keer wel geen echt loopevent. Deelnemers worden namelijk uitgenodigd om de afstand individueel af te leggen.

“Gezien de coronacrisis leek het ons als organisatie van de Kruibeekse Polderloop verstandiger om dit jaar geen fysiek loopevent te organiseren”, zegt Koen Maris. “Ter vervanging kunnen deelnemers tussen 23 en 30 augustus wel individueel de afstand afleggen. Door het te spreiden over een week, kan iedereen zelf kiezen wanneer men een rondje gaat lopen of wandelen. Achteraf kan dan via een individuele link de afgewerkte afstand doorgestuurd worden met een GPX-file of Strava.”

Online inschrijven kan via www.kruibeeksepolderloop.be. Daar kan men ook meer informatie terugvinden.