Coronabesmetting in twee klassen van Sint-Jorisinstituut, twintig leerlingen en zes leerkrachten in quarantaine Kristof Pieters

07 september 2020

18u23 28 Bazel Het schooljaar is nog maar pas gestart, of het coronavirus zorgt al voor problemen in het Sint-Jorisinstituut in Bazel. Bij twee leerlingen werd vorige week een positieve test afgenomen van COVID-19. Het gaat om twee zussen. Als gevolg zijn alle klasgenoten en zes leerkrachten nu in quarantaine geplaatst. De eerste tests tonen gelukkig geen nieuwe besmettingen aan.

De betrokken leerlingen waren maar twee halve dagen op school vorige week en dat speelt in het voordeel van het Sint-Jorisinstituut. “Het gaat om twee zussen die dus uit dezelfde gezinsbubbel komen”, zegt directeur Karl Fievez. “Ze waren de eerste schooldag een halve dag aanwezig en woensdag ook een halve dag. Daarna kregen we bericht dat een broer van de meisjes uit een rode zone was teruggekeerd. De zussen zijn dan in quarantaine gegaan en eveneens getest. Vrijdag kregen we bericht dat ze beide positief waren op COVID-19.”

Eerste testen gunstig

Het gaat om een klas uit het eerste en een klas uit het tweede jaar met telkens een tiental leerlingen die nu in quarantaine moeten. Ook zes leerkrachten die les hebben gegeven op de twee halve schooldagen moeten verplicht thuisblijven. “De eerste testen die we hebben binnengekregen zijn gelukkig gunstig. Voorlopig zijn er geen nieuwe besmettingen vastgesteld”, vervolgt Fievez. “De genomen maatregelen op school lijken dus doeltreffend te zijn. Zo besteden we veel aandacht aan handen wassen en tafelhygiëne in de klassen. Verder vragen we ook de middaglunch in de klas te nemen, eigenlijk een maatregel voor een ‘oranje’ school maar die we in onze huidige kleurcode geel ook al toepassen.”

Het wegvallen van zes leerkrachten zorgt nog voor de meeste problemen. “Dat heeft uiteraard meteen een impact op heel wat leerlingen. We lossen dit voorlopig op via het geven van taken.”