Corona-cadeaubon van 15 euro voor 7.200 gezinnen, horeca betaalt vijf jaar lang geen terrasbelasting Kristof Pieters

27 april 2020

19u10 7 Kruibeke Het gemeentebestuur van Kruibeke heeft een aantal steunmaatregelen uitgewerkt voor de lokale middenstand en horeca die door de coronacrisis getroffen zijn. 7.200 gezinnen uit de gemeente krijgen een corona-cadeaubon van 15 euro die bij de plaatselijke handelaars uitgegeven kan worden.

Om het inkomensverlies van de plaatselijke handelaars een klein beetje te compenseren wil de gemeente een corona-cadeaubon geven aan elk gezin in de gemeente. Deze bon zal men kunnen gebruiken om aankopen te doen bij de plaatselijke handelaars en horeca. “Die boost kan men wel gebruiken”, legt schepen Kris Smet (CD&V) uit. “Met dit initiatief willen we een ‘tous ensemble’-gevoel creëren en de mensen oproepen om te ‘winkelhieren’ bij de plaatselijke middenstander. Het is de bedoeling om aan elk gezin een cadeaubon toe te kennen van 15 euro. Daarnaast krijgt elk gezin echter ook de gelegenheid om een bijkomende cadeaubon aan te kopen ter waarde van 35 euro, eveneens te besteden bij de plaatselijke handelaars, waarvan de gemeente 10 euro voor haar rekening zal nemen. Die laatste 10 euro zal wel exclusief besteed moeten worden bij de horeca. Het ziet er immers naar uit dat eerst de winkels kunnen openen en pas nadien de cafés en restaurants. Als we de opsplitsing niet maken, zullen de meeste bons al besteed zijn tegen de tijd dat de horeca terug opstart.” In totaal gaat het om 7.200 gezinnen die op korte termijn zo’n corona-cadeaubon gaan krijgen.

Geen terrasbelasting

Het is niet de enige maatregel die wordt genomen. De gemeente zal ook de terrasbelasting van horecazaken vijf jaar lang niet meer innen. “Horecazaken gaan nog wel een aanvraag moeten indienen maar er zal dus geen factuur volgen”, verduidelijkt de schepen. De impact van deze beslissing op de gemeentelijke financiën is beperkt, jaarlijks gaat het om zo’n 3.000 euro.

Ook marktkramers krijgen een compensatie. Zij gaan dit jaar geen standgeld meer moeten betalen voor de resterende kwartalen. Ook hier gaat het om zo’n 4.000 euro.

De belastingen van het aanslagjaar 2019 moeten nog geïnd worden maar ook gaat de gemeente Kruibeke zich soepel opstellen en waar nodig afbetalingsplannen opstellen.

Vrijstelling huur

Tot slot komt er ook steun voor het verenigingsleven. Sport- en jeugdverenigingen worden volledig vrijgesteld van huur vanaf 1 maart tot het tijdstip dat ze terug actief mogen worden. Het gaat om KOFC Rupelmonde, Jong Vlaanderen KFC, Kerkeputten Petanqueclub, Soks tennisclub, de jeugdlokalen van Bazel. Horecazaken in gemeentelijke gebouwen zoals Bazelique worden voor 50 procent van de huur vrijgesteld tot zolang de coronacrisis duurt.