Confi Folies vlucht voor wegenwerken en opent pop-up in Warande Kristof Pieters

14 juli 2019

12u04 0 Kruibeke/Beveren Fred Verhaert heeft in de Beverse winkelwandelstraat Warande een pop-up geopend van zijn confituurwinkel Confi Folies. Hij ontvlucht hiermee de wegenwerken in de Burchtstraat in Kruibeke. “We dachten dat het nog wel zou meevallen maar de laatste weken zagen we geen kat meer.”

De Burchtstraat in Kruibeke is momenteel één grote werf door grote rioleringswerken. Nog tot het einde van dit jaar is er hierdoor geen doorgaand verkeer mogelijk en wordt alle verkeer omgeleid. De werken gebeuren gefaseerd om de hinder zoveel mogelijk te beperken maar de handelaars langs het traject zien amper nog klanten sinds de start van de werken.

Fred Verhaert baat sinds twee jaar een winkel uit met zelfgemaakte confituur op de hoek van de Burchtstraat en Warandestraat. “De werf begint vlak voor onze deur”, vertelt hij. “We hadden wel een daling verwacht van het aantal klanten maar sinds de start van de werken zagen we amper nog volk. Enkel de trouwe klanten troosten zich nog de moeite. En dan nog is het een hele opdracht om hier te geraken. Met de auto is het bijna onmogelijk. Tijdens het bouwverlof is alles wel dicht gelegd met grind en zand maar makkelijk is het niet. Daarom dat ik besloten heb om tijdelijk te verhuizen. Ik weet namelijk uit ervaring wat de gevolgen kunnen zijn van wegenwerken. Mijn antiekzaak in Zwijndrecht was tijdens het doortrekken van de tramlijn vier jaar lang onbereikbaar. Ik ben toen noodgedwongen moeten overschakelen op antiek speelgoed omdat klanten niet meer tot bij ons geraakten. Zover wou ik het dit keer niet laten komen. In de winkelwandelstraat Warande in Beveren vond ik het perfecte pand voor een pop-up.”

Het geeft Confi Folies meteen ook de gelegenheid om zich bekend te maken bij een groter publiek. “Een bakker verkoopt zijn producten aan mensen uit de onmiddellijke omgeving maar dat is bij ons niet het geval”, legt Fred uit. “Een potje confituur koop je immers niet alle dagen. Onze klanten komen uit de hele regio. Ik heb zelfs klanten die met de waterbus uit het Antwerpse komen. Daarom is bereikbaarheid zo belangrijk.”

Confi Folies is een uit de hand gelopen hobby van Fred. “Ik heb dertig jaar lang een antiekzaak gehad en wou na mijn pensioen nog wat bezig blijven. Koken is altijd een hobby geweest en ik ben beginnen experimenteren met het maken van confituur. Intussen hebben we al 320 soorten op de markt gebracht. Dit gaat van aardbei met champagne tot confituur van geitenmelk. Ook van groenten maken we confituur.”

De verhuis naar Warande zorgt wel voor extra werk. “In Kruibeke is niet alleen onze winkel maar ook het atelier. Nu moet ik tijdens de sluitingsdagen de confituur maken. Per badge maak ik vier kilogram, goed voor 18 tot 19 potjes. Ik werk namelijk op de ambachtelijke manier.”

Over de toekomst kan Fred zich nog niet uitspreken. “De pop-up blijft zeker nog tot volgend jaar en daarna zien we wel. De drempel om de zaak binnen te stappen is in een winkelstraat in ieder geval wel een stuk lager. Heel veel mensen blijven nieuwsgierig voor de etalage staan. We gaan zien hoe goed het hier loopt maar het is zeker niet uitgesloten dat we hier nog wat langer blijven.”