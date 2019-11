Combineer shoppen met een aperitief bij Apero Opera Kristof Pieters

26 november 2019

16u49 0 Kruibeke De handelaarsverenigingen Unizo en Markant slaan in Kruibeke opnieuw de handen in elkaar voor een gezamenlijke eindejaarsactie. Nieuw is de samenwerking met het evenement Apero Opera.

“Kruibeke telt nog heel wat handelszaken”, zegt Annemieke Foubert van Markant. “We moeten echter opboksen op tegen de koopcentra in de buurt en webshops. Elke handelaar organiseert allerlei acties om zich kenbaar te maken bij de klanten. Het is echter makkelijker, voordeliger en efficiënter om dit samen met te doen.”

Het startschot van deze actie wordt op 1 december gegeven met een gezamenlijke koopzondag. Tussen 11 en 17 uur zetten de handelaars de deuren open en ontvangen ze de klanten op een originele manier. “Dit kan met een hapje en drankje, een kijkje achter de schermen, een goodiebag, een korting of een actie zijn”, vult Rita Pauwels van Unizo aan. “Hierbij kunnen de klanten stempels verzamelen. Met slechts 3 stempels maakt men al kans op één van de 50 aankoopbons van 10 euro geschonken door Markant en Unizo.”

Dit jaar wordt de start van de eindejaarsactie extra in de kijker gezet tijdens de 4e editie van Apero Opera op het Kasteel Wissekerke in Bazel. In tegenstelling tot wat de naam doet vermoeden, staat er geen opera maar wel een mix van cultuur en gastronomie op het programma, die voor iedereen toegankelijk is en gratis wordt aangeboden. “Het is een win-win voor alle partijen”, zegt initiatiefnemer Geert Magerman. “Wie gaat shoppen, kan daarna bij ons terecht voor een aperitief of omgekeerd. We brengen elkaar dus extra publiek aan.”

Apero Opera werkt met vrije giften en dit jaar wordt de opbrengst verdeeld tussen de sociale moestuin Vasse kweek en het Fonds 9150 dat verschillende evenementen voor kwetsbare kinderen organiseert zoals een kerstbrunch. In de kelders van het kasteel zal er ook een tentoonstelling zijn met de lokale kunstenaars Dominic Huyghe (beeldhouwer), Maddy d’Oliveira (visuele kunstenaar), Chantal Maas (keramiste/grafische vormgever), Pinar Dogan en Miranda Léger (beide keramisten). Rond 15 uur start het muzikaal luik in de vestibule van het kasteel met het kinderkoor ‘De Toontrappers’ en aansluitend een klassiek concert van Falke Fonteyn Seidel (piano), Thalia De Clercq (zang) en Yuliya Biryukova (dwarsfluit).

Ook zal er de ganse dag in de kelders lekkers worden aangeboden van eigen bodem zoals het biertje 9150 of versgemaakte soep van Vasse kweek.

De eindejaarsactie van Unizo en Markant loopt na het evenement uiteraard verder. Men kan de rest van de maand december dus verder stempels verzamelen. Er doen meer dan 65 handelszaken mee.