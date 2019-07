College neemt verfrissende duik in Vita Scheldebad aan nieuw voordelig tarief Kristof Pieters

02 juli 2019

11u49 0 Kruibeke Kruibekenaren die verkoeling willen zoeken bij deze zomers dagen, kunnen sinds deze week terecht in Vita-Scheldebad in Temse aan een lagere ticketprijs. Het gemeentebestuur komt hiervoor tussen. Het college besloot het water al eens uit te proberen en nam een verfrissende plons. Verschillende inwoners volgden reeds het voorbeeld.

Bij de tropische temperaturen van de voorbije dagen hunkerden heel wat mensen naar verkoeling. Kruibeke heeft zelf geen zwembad maar dankzij een overeenkomst die de gemeente afsloot met de uitbaters van het Vita-Scheldebad in Temse kunnen inwoners nu bij de buren gaan zwemmen aan hetzelfde voordelige tarief.

Het college trok de zwembroek aan en testte het water al eens uit. “Deze samenwerkingsovereenkomst is goedkoper dan zelf een zwembad bouwen en ver moeten onze inwoners zich niet verplaatsen”, zegt burgemeester Dimitri Van Laere (N-VA). Het Vita-Scheldebad beschikt over een 25-meterbad van 10 banen breed, een instructiebad met variabele bodem, een peuterzone en familieglijbaan.

Het proefproject loopt van 1 juli 2019 tot en met 31 december 2019. In die periode krijgen inwoners van Kruibeke de kans om aan hetzelfde tarief te komen zwemmen als inwoners van Temse. “Dat betekent een korting van 1 euro per toegangsticket, wat op een 20-beurtenkaart of bij een gezin van regelmatige zwemmers, toch wel al wat verschil maakt”, becijfert schepen van financiën Kris Smet (CD&V). “Dankzij deze financiële inspanning, willen we onze inwoners extra stimuleren om gezond te sporten dichtbij huis. De helft van de kostprijs wordt gedragen door de gemeente Kruibeke en de andere helft door Vita-Scheldebad zelf. Op regelmatige tijdstippen zullen we dit project evalueren.” De overeenkomst is wel begrensd op 3.000 euro voor het eerste half jaar.

Manager Maarten Bauwens van Vita-groep is eveneens tevreden met de samenwerking. “We verwelkomen maandelijks nu al ongeveer 500 Kruibeekse zwemmers. Dat is al heel wat en toont aan dat er zeker interesse is bij de Kruibeekse bevolking. We hopen nog meer mensen uit de buurgemeente te verwelkomen dankzij dit project.”

Samen met het bijna voltallige college mocht zwemkampioen Walter Cant als eerste inwoner van Kruibeke een verfrissende duik nemen aan het voordeeltarief. Walter Cant werd eind vorig jaar nog gehuldigd tijdens de kampioenenviering in Kruibeke ter ere van zijn zwemprestaties. Hij werd Vlaams kampioen en behaalde de tweede plaats op het Belgisch kampioenschap voor ‘1 km schoolslag in open water’. “In de zomer train ik natuurlijk in open water maar de rest van het jaar ben ik een trouw bezoeker van het zwembad”, vertelt hij. “Ik ben vrij laat met deze sport begonnen en het is eigenlijk dankzij mijn kinderen dat ik ben begonnen met competitie. Ik was daarvoor al actief als materiaalmeester bij deze sportdiscipline. Vroeger kwam ik ook al in het Scheldebad trainen maar na de sluiting moest ik uitwijken naar Beveren. Het is de eerste keer dat ik de nieuwe infrastructuur bezoek en ik ben aangenaam verrast. Het is een mooi zwembad.”

Inwoners van Kruibeke die willen gaan zwemmen in het Vita-Scheldebad, tonen daar eenvoudigweg hun identiteitskaart aan de kassa om de korting te bekomen.