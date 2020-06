Christine en Ferry zwaaien De Wase Wis vaarwel na 33 jaar: “Tijd om een versnelling lager te schakelen en nog wat te genieten van het leven” Kristof Pieters

07 juni 2020

15u34 10 Bazel Heel wat restaurants heropenen deze week de deuren na de verplichte sluiting tijdens de coronacrisis. Ook De Wase Wis verwelkomt opnieuw klanten maar tegelijk hangen uitbaters Christine Buytaert (54) en Ferry De Clerck (49) het bordje ‘te koop’ uit. “Na 33 jaar is het tijd voor iets anders en willen we een versnelling lager schakelen”, vertelt het koppel. “De coronacrisis heeft onze beslissing enkel versneld. We hebben nu geproefd hoe ons leven er ook kan uitzien.”

De Wase Wis is een begrip in de regio. De zaak heeft een heel trouw cliënteel maar is ook een bekende tussenstop voor de vele dagjestoeristen die in Bazel komen fietsen of wandelen. De beslissing om te stoppen komt bij veel klanten als een grote verrassing. “Ze hadden wellicht gedacht dat we dit tot ons pensioen gingen volhouden maar deze crisis heeft ons de ogen geopend”, vertelt het koppel. “We hebben geproefd van hoe ons leven er kan uitzien. Ons hart klopt voor deze zaak maar intussen tikken de jaren verder. Tijdens de lockdown zijn we wel bezig gebleven met takeaway. Dat deden we met ons tweetjes, zonder personeel. Het was ook werken geblazen maar veel minder hectisch en ’s avonds hadden we wel tijd voor onszelf. Vroeger stonden we hier soms van ’s morgens tot 2 uur ’s nachts. Er is echt een nieuwe wereld voor ons open gegaan. Normaal gingen we nog een jaar of vier verder doen maar door de coronacrisis is de beslissing om te stoppen sneller gevallen.”

Coronavirus

Het koppel zit nog boordevol plannen maar wil vooral een versnelling lager schakelen. “En genieten van het leven”, benadrukt Christine. “Ik ben recent mijn vader Aloïs verloren aan het coronavirus en dat was voor mij toch ook een eyeopener. Hij was 96 jaar en heeft zijn hele leven hard gewerkt. Hij verbleef sinds enkele jaren in het woonzorgcentrum. Zijn dood was een moeilijke periode. Mijn vader heeft deze zaak 35 jaar geleden eigenhandig gebouwd. Elke steen van dit gebouw is door zijn handen gegaan. Een passende uitvaart heeft hij jammer genoeg niet gekregen maar we hebben met de familie wel een boekje gemaakt waarin we foto’s, teksten en anekdotes hebben verzameld. Zo was hij verzot op Frankrijk waar we al jaren een vakantiehuis hebben dat we met een knipoog Le Wis à Was hebben gedoopt. Tot drie jaar terug ging hij elke zomer mee op vakantie. En zelfs daar begon hij meestal meteen te klussen”, blikt Christine met een glimlach terug.

Le Wis à Was

Het is in Le Wis à Was dat Christine en Ferry een nieuw concept willen lanceren. “We gaan er koken voor kleine gezelschappen van 15 tot 30 personen en mikken vooral op vakantiegangers in de regio”, leggen ze uit. “We zullen dit concept in een volgende fase ook meenemen naar Bazel waar we in de winter hetzelfde willen doen rond het haardvuur. We hebben hiervoor al een locatie op het oog. Het moet wel kleinschalig blijven want we willen het zonder personeel kunnen bolwerken. Onze kinderen steunen onze beslissing. Dochter Suzanne was jarenlang de vaste steunpilaar en ook de jongste zoon Seppe werkte in het weekend mee in de keuken.”

Verhaal stopt niet

De Wase Wis staat nu te koop maar haast heeft het koppel niet. “Het kan binnen enkele maanden eindigen maar ook een jaar. Interesse zal er wel zijn want we zitten hier op een toplocatie in Bazel. Intussen doen we gewoon verder. Door de coronamaatregelen kunnen we maar de helft van het normaal aantal couverts zetten maar we zullen wel proberen in twee shiften te werken. We hebben vier personeelsleden en een tiental extra’s en die blijven op post. De klanten reageren begripvol maar ze vinden het wel jammer dat we stoppen natuurlijk. De telefoon staat hier de laatste dagen roodgloeiend. Ze willen zo snel mogelijk nog eens komen tafelen. Nu we de beslissing hebben bekendgemaakt, valt er wel een last van onze schouders. De dag dat we de sleutels moeten overhandigen zal nog een moeilijk moment worden maar het verhaal stopt hier niet. Ons kindje krijgt gewoon een nieuwe papa en mama.”