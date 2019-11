Chirojongens Altena krijgen tijdelijk onderdak in voormalige kinderopvang na vaststelling asbest Kristof Pieters

28 november 2019

18u30 1 Kruibeke Er is asbest gevonden in een lokaal van Chiro Altena in de Broekdam-Noord. Het risico op blootstelling is volgens het gemeentebestuur quasi nihil, maar er wordt geen risico genomen. Het betrokken lokaal is afgesloten en enkele groepen van de jeugdbeweging krijgen nu tijdelijk onderdak in de voormalige kinderopvang.

Jaarlijks organiseren de gemeentelijke jeugddienst en preventiedienst van Kruibeke samen met de brandweer een rondgang in alle jeugdlokalen in de drie deelgemeenten. Tijdens deze controle op brandveiligheid, algemene veiligheid en hygiëne werd bij de Chirojongens Altena in de Broekdam-Noord schade aan het plafond vastgesteld. “De lokalen dateren uit 1969. Dit bouwjaar en de structuur van de losgekomen plafondtegel deed de veiligheidsdiensten vermoeden dat er asbest aanwezig kon zijn”, zegt schepen van Jeugd Kris Smet (CD&V). Een eerste analyse bevestigde dit vermoeden. “De blootstelling aan vezels van deze ene losgekomen tegel was quasi nihil, maar er werd onmiddellijk preventief gehandeld en besloten om het betrokken lokaal af te sluiten. We gingen onmiddellijk samen met de jeugdvereniging aan de slag op twee fronten. Het oplossen van dit probleem en het zoeken naar tijdelijke huisvesting.”

Het gebouw is eigendom van de Chiro zelf, maar de gemeentelijke technische dienst heeft onmiddellijk een offerte aangevraagd aan een gespecialiseerde firma voor de opmaak van een asbestinventaris. “Daaruit zal blijken welke maatregelen noodzakelijk zijn en op welke manier het asbest kan worden verwijderd”, vervolgt Smet. “Dit zal verder door de vereniging zelf worden opgevolgd.”

Nieuwbouw

Het gemeentebestuur ging ook actief mee op zoek naar een tijdelijke huisvesting. “De Chirojongens hebben gelukkig, behalve hun gebouwen uit de jaren zestig, ook een nieuwbouw op hetzelfde terrein”, legt de schepen uit. “Daarin kunnen de meeste afdelingen al terecht voor hun wekelijkse werking. Ook de buitenterreinen blijven perfect bruikbaar. Voor de resterende twee à drie afdelingsgroepen stellen we nu tijdelijk de lokalen van de vroegere kinderopvang in de Broekdam-Zuid ter beschikking. Dit gebouw is omwille van de rioleringswerken in de Kapelstraat tijdelijk iets moeilijker te bereiken, maar kan de kinderen en jongeren tijdens de komende winterperiode wel een veilig en warm onderdak bieden. Ondertussen kan een gespecialiseerde firma veilig aan het werk in het oude jeugdlokaal. Zowel het gemeentebestuur als de veiligheidsdiensten en de jeugdvereniging zijn opgelucht dat deze schade aan het plafond snel werd vastgesteld en er onmiddellijk preventief kon worden gehandeld.”