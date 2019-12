Chiro en gemeente wachten asbestinventaris af om actieplan op te stellen Kristof Pieters

30 december 2019

19u31 0 Kruibeke Chiro Altena en de gemeente Kruibeke wachten op een asbestinventaris van een gespecialiseerde firma alvorens een actieplan op te stellen voor de lokalen in de Broekdam-Noord. Als enkel het plafond moet verwijderd worden, kan de klus geklaard worden door de gemeente.

Bij een jaarlijkse controle door jeugd- en preventiedienst werd recent schade vastgesteld aan het plafond in de lokalen van chirojongens Altena. De structuur van de losgekomen plafondtegel deed vermoeden dat er asbest aanwezig kon zijn en een eerste analyse bevestigde dit ook. De gemeente heeft nu een gespecialiseerde firma aangesteld om een asbestinventaris op te maken. “We wachten nog altijd op het resultaat en afhankelijk daarvan zal er actie orden ondernomen”, zegt schepen van jeugd Kris Smet (CD&V). “Als het enkel om de plafondtegels gaat, kan onze eigen technische dienst de klus snel klaren. Twee mensen hebben namelijk een opleiding gekregen om asbest te verwijderen. Als er meer asbest aanwezig is buiten de asbesttegels, moet een gespecialiseerde firma worden ingeschakeld en zullen de werken iets langer duren.”

De jeugdbeweging blijft wel niet in de kou staan. De chiro beschikt nog over een nieuwbouw op hetzelfde terrein en enkele afdelingsgroepen kregen tijdelijk de lokalen van de vroegere kinderopvang in de Broekdam-Zuid ter beschikking.