Chauffeur met voorlopig rijbewijs betrapt onder invloed van drugs Kristof Pieters

27 december 2019

17u51 3 Kruibeke/Temse Er werden tijdens de afgelopen feestdagen extra alcoholcontroles gehouden in de zone Kruibeke-Temse. In totaal werden er 124 ademtesten afgenomen. Zeven bestuurders reden onder invloed van alcohol. Een bestuurder met een voorlopig rijbewijs werd betrapt terwijl hij onder invloed van drugs reed.

De controles vonden plaats in de Kruibekestraat, Bazelstraat, boterpot en Temsestraat in Kruibeke en in de BA Heymanstraat, Spoorweglaan, N41, Kasteelstraat en Sint Amelbergalaan in Temse. Ook werden er mobiele controles uitgevoerd. Eén bestuurder moest onmiddellijk zijn rijbewijs afgeven voor 15 dagen. De andere rijbewijzen werden ingehouden voor 6 uren.

Rijbewijs ingetrokken

Een 20-jarige man uit Kruibeke legde een positieve speekseltest af. Hij reed onder invloed van drugs. Zijn rijbewijs werd onmiddellijk ingetrokken voor 15 dagen. Bovendien reed de jongeman met een voorlopig rijbewijs en vervoerde hij een passagier terwijl dit niet mocht.

Drie bestuurders kregen een proces-verbaal omdat de keuring van hun auto niet in orde was. Eén bestuurder was niet in het bezit van zijn rijbewijs. Er werden ook nog twee waarschuwingen uitgeschreven.