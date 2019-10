CD&V niet opgezet met extra gemeenteraad: “Geen sprake van hoogdringendheid” Kristof Pieters

13 oktober 2019

11u06 3 Kruibeke De extra gemeenteraad die oppositiepartij SamenVoorKruibeke samenroept op maandag 21 oktober valt niet in goede aarde bij de meerderheidspartijen. Volgens CD&V is er geen sprake van hoogdringendheid.

De geschrapte parking in de Kapelstraat en de huisvesting van de jeugdbewegingen zijn voor SamenVoorKruibeke zo dringend dat een extra gemeenteraadszitting nodig is en er niet gewacht mag worden tot november. “We vinden het ongehoord dat SamenVoorKruibeke de democratische gemeentelijke procedures misbruikt om voor reeds besliste punten, waarbij SamenVoorKruibeke niet verkreeg wat zij wou, een extra gemeenteraadszitting te eisen”, zegt schepen Filip Vercauteren. “Er is immers hoegenaamd géén sprake van enige hoogdringendheid. We vragen ons af wat hiervan de bedoeling is, het enige dat we kunnen bedenken is extra media-aandacht. Dubbel jammer is dat onze schepenen daardoor mogelijks de kans niet hebben om in overleg te gaan met alle adviesraden tijdens hun algemene vergadering diezelfde avond.”

De gemeenteraadsleden van CD&V zullen naar de extra gemeenteraad gaan op maandag 21 oktober maar de zitpenning hiervoor weigeren. Eerder liet ook SamenVoorKruibeke al weten dat ze hun zitpenning afstaan aan het goede doel. Ook N-VA zal dat doen.

Meer over SamenVoorKruibeke

politiek

CD&V