Cast ’t Groot Lot trekt per helikopter naar Kasteel van Wissekerke Yannick De Spiegeleir

22 oktober 2019

14u20 0 Kruibeke Het Kasteel van Wissekerke vormde dinsdagochtend het decor voor een bijzonder tafereel. De cast van het nieuwe theaterstuk ‘’t Groot Lot’ arriveerde per helikopter op het kasteeldomein. Onder hen bekende namen als Joyce De Troch, Ludo Hellinx en Peter Van Asbroeck.

De acteurs zetten momenteel hun beste beentje voor tijdens de repetities van een komedie van de hand van auteur Ray Cooney:’t Groot Lot. Producent THEATERTAINMENT bereidt samen met deze cast onder leiding van regisseur Dirk Lavrysen een schitterende komedie voor die helemaal past in het humoristische repertoire van het theatergezetschap De Komedie Compagnie.

Op 22 oktober trokken ze samen naar het Kasteel van Wissekerke, zij het op een extravagante manier. De cast mocht immers voor één keer ondervinden hoe het leven er zou kunnen uítzien wanneer je een grote smak geld wint. Limo noch helicopter werden geschuwd en de acteurs gooien ook letterlijk met het geld in het rond. ‘t Groot Lot is vier weken lang te zien in Theater Elckerlyc aan de Frankrijklei in Antwerpen vanaf 15 november tot en met 8 december.

Tickets en info via www.elkerlyc.be. Ook aan de ticketbatie van Mediamarkt op de Keyserlei. Tarieven vanaf 24,50 euro (inclusief reservatie, exclusief verzending).