Cannabiskwekers veroordeeld tot drie jaar cel Nele Dooms

17 oktober 2019

15u53 0 Kruibeke Twee mannen uit Antwerpen zijn door de Dendermondse rechtbank veroordeeld voor hun betrokkenheid bij cannabisplantages in Kruibeke. Ken P. kreeg een celstraf van drie jaar, waarvan de helft met uitstel, en 8.000 euro boete, waarvan 6.400 euro met uitstel. Zijn kompaan Hasan B. kreeg dezelfde straf, maar dan volledig effectief. Ze zijn schuldig aan het kweken van cannabis tussen juni 2016 en juni 2017, bezit en verkoop van weed en diefstal van elektriciteit.

Dat de twee de feiten en hun aandeel daarin flink minimaliseerden, was voor de rechtbank geen reden om mild te zijn. Integendeel, er werden ook serieuze verbeurdverklaringen uitgesproken. P. moet 15.000 euro betalen en B. 30.000 euro. die sommen zouden ze verdiend hebben met hun cannabiskweek.

“Hasan B. stond zogezegd louter in voor onderhoud van één plantage in de Kattestraat, maar dat klopt niet”, legde de openbaar aanklager tijdens het proces uit. “Hij reed ook naar Nederland om daar oogst te bezorgen aan afnemers. De man is overigens geen onbekende voor het gerecht. Hij liep voor gelijkaardige feiten al eens vier jaar cel op.

Ken P., die betrokken was bij twee plantages, beweerde dat hij geen cent aan de kweek verdiend had. “Ik ben in het zak gezet”, zei hij tegen de rechter. “Ik had diepe schulden en was zo dom om op het aanlokkelijk voorstel van snel geldgewin door cannabis te kweken in te gaan. Maar uiteindelijk ben ik het zwarte schaap en heb ik geen geld verdiend.”

De huurcontracten voor de panden waar de plantages in opgezet werden, stonden op naam van P. Hasan B. beweerde dan weer dat hij slechts anderhalve maand hielp aan de plantage. “En ik heb nooit cannabis in de hand gehad, laat staan verkocht”, zei hij. De rechter geloofde er allemaal niet veel van.

De cannabisplantage in de Kattestraat werd ontdekt nadat buren al geruime tijd verdachte handelingen hadden opgemerkt. De ramen waren afgeplakt met folie om inkijk te voorkomen. De politie observeerde het pand en kon uiteindelijk de betrokkenen vatten en de plantage oprollen.