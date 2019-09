Cannabiskwekers riskeren 40 en 30 maanden cel Nele Dooms

17 september 2019

18u08 0 Kruibeke Twee mannen uit Antwerpen stonden dinsdag voor de Dendermondse rechtbank wegens hun betrokkenheid bij cannabisplantages in Kruibeke, tussen juni 2016 en juni 2017. Ze moeten zich verantwoorden voor kweken van cannabis, bezit en verkoop van weed en diefstal van elektriciteit.

“De twee minimaliseren de feiten, maar hebben wel degelijk boter op het hoofd”, zei de openbaar aanklager tijdens het proces. “Hasan B. stond zogezegd louter in voor onderhoud van één plantage in de Kattestraat, maar dat klopt niet. Hij reed ook naar Nederland om daar oogst te bezorgen aan afnemers. De man is overigens geen onbekende voor het gerecht. Hij liep voor gelijkaardige feiten al eens vier jaar cel op.”

Deze keer hangt B. veertig maanden cel boven het hoofd. Ken P. riskeert dertig maanden cel. Voor beiden vroeg de openbaar aanklager een verbeurdverklaring van 80.000 euro, de centen die ze met de cannabisplantage verdiend zouden hebben. P., die betrokken was bij twee plantages, beweert echter dat hij er geen cent aan verdienden. “Ik ben in het zak gezet”, zei hij. “Ik had diepe schulden en was zo dom om op het aanlokkelijk voorstel van snel geldgewin door cannabis te kweken in te gaan. Maar uiteindelijk ben ik het zwarte schaap en heb ik geen geld verdiend.”

De huurcontracten voor de panden waar de plantages in opgezet werden, stonden op naam van P. Voor de beklaagde het bewijs dat hij niet het grote brein achter de organisatie is. “Ik zou dan toch zo dom niet zijn om mijn eigen naam te gebruiken?”, klonk het. B. benadrukte dat hij slechts anderhalve maand hielp aan de plantage. “Ik werd maar in mei 2017 aangesproken, na een mislukte oogst, om te helpen”, zei hij. “Maar ik heb nooit cannabis in de hand gehad, laat staan verkocht.”

De plantages werden opgerold begin juli 2017. De rechter velt vonnis op 15 oktober.