Cafébaas blikt tijdens sluiting door coronacrisis videoclips in voor bevriende bands Kristof Pieters

11 juni 2020

17u53 12 Kruibeke Cafébaas Bert Deyaert heeft vandaag de deuren heropend van zijn café Het Loze Vissertje in Rupelmonde. De voorbije maanden zat hij echter niet stil. Hij blikte maar liefst twee videoclips in voor de Amerikaanse singer-songwriter Steve Waitt en de Colombiaanse band Hello Yak.

Bert Deyaert is niet alleen actief aan de tapkraan maar ook een muzikale bezige bij. Op het podium stond hij zelf vooral met de groep M.A.R.V.A. maar voor bevriende buitenlandse bands regelt hij ook regelmatig concerten in ons land. Met de New Yorkse muzikant Steve Waitt is hij al twaalf jaar lang goed bevriend. “Ik heb me de voorbije periode wat verdiept in fotografie en camerawerk en had Steve aangeboden om een documentaire over hem te maken. De werktitel is ‘The Wind of Change’ en we hebben al heel wat materiaal bijeen. Ik heb hem op tournee gevolgd in Duitsland en ben ook al gaan filmen in New York.”

De nieuwe videoclip voor Steve Waitt draaide Bert grotendeels in Berlijn. “Maar ik had eigenlijk iets te weinig beelden om de clip af te werken”, legt hij. “Ik heb daarom de Bazels actrice Luka Oste (16) gecontacteerd om te figureren. We hebben tijdens de lockdown gedraaid op de oude scheepswerf van Rupelmonde, uiteraard met mondmasker. Dat geeft de clip meteen ook een heel actuele toets.”

Bert legde de voorbije weken ook de laatste hand aan de nieuwe clip van de Colombiaanse band Hello Yak. Die werd volledig opgenomen in het kasteel Wissekerke in Bazel. “De beelden zijn voor de lockdown gemaakt”, legt Bert uit. “In september waren ze hier op tournee. Ik ken de bandleden goed en bood hen aan om de clip te maken. Nu had ik tijd om alles te monteren. Ik heb er ook nog wat ander materiaal in verwerkt zoals het vuurwerk tijdens nieuwjaar op het Mercatoreiland in Rupelmonde.”

De cafébaas sluit niet uit dat hij in de toekomst nog meer videoclips zal maken. “Ik heb de smaak nu wel te pakken”, lacht hij. “Maar eerst gaan we er terug een lap op geven in Het Loze Vissertje.”